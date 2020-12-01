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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Тюменской области получат соцподдержку на более 19 миллиардов рублей

Губернатор, 18:25 14 декабря 2020

Фото ИА «Тюменская линия»

Стопроцентный охват мерами соцподдержки жителей региона, имеющих на нее право, гарантируется в рамках региональной госпрограммы "Социальная политика" в 2021-2023 годах, сообщил директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин, выступая на онлайн-заседании президиума правительства Тюменской области 14 декабря.

Общий объем финансирования программы на 2021 год – более 19,6 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей – средства федерального бюджета, отметил директор департамента.

"Расходы областного бюджета на выплату социальных пособий возросли с 6,2 миллиарда рублей в 2019 году до более чем 11 миллиардов рублей в 2021 году. Кроме того, на 2021 год запланирована разработка проектной документации для строительства в Тюмени многофункционального центра для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Дмитрий Грамотин.

Директор департамента культуры Елена Майер доложила, что в рамках соответствующей региональной госпрограммы в 2021 году поддержку получат 80 проектов, которые реализуют социально-ориентированные некоммерческие организации.

"Все региональные госпрограммы на 2021-2023 годы направлены, в первую очередь, на улучшение жизни наших земляков. Их планомерная и полная реализация – приоритетное направление работы региональных органов власти", – подчеркнул, подводя итоги заседания, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , госпрограммы , культура , социальная поддержка

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