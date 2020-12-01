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Четыре новых ООПТ появятся в 2021 году в Тюменской области

Политика, 18:45 14 декабря 2020

Фото ИА «Тюменская линия»

Еще 24 особо охраняемых природных территории (ООПТ) будут созданы в Тюменской области до 2025 года в рамках региональной госпрограммы "Недропользование и охрана окружающей среды", сообщила директор областного департамента недропользования и экологии Елена Уляшева, выступая на заседании президиума правительства Тюменской области 14 декабря.

"Четыре новых особо охраняемых природных территории появятся в регионе уже в 2021 году. В настоящее время в Тюменской области насчитывается 99 подобных территорий", - отметила директор департамента.

Кроме того, в рамках региональной экологической госпрограммы в 2021 году планируется завершить первый в Тюменской области крупный проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов рядом с деревней Посохово Тюменского района.

Евгений Бабенко

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# госпрограмма , Елена Уляшева , экология

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