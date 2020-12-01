В Тюменском районе отремонтировали более 70 км дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

163 дорожных объекта общей протяженностью 70,71 км отремонтировали в Тюменском районе в 2020 году. Это 163 улицы в 57 населенных пунктах, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

В Московском муниципальном образовании, включающем поселки Московский и Утешевский, село Гусево, деревни Дербыши, Дударева, Ожогина, Падерина, Патрушева и Посохова, дорожный ремонт прошел на 24 объектах протяженностью более 16 км. Из них три улицы покрыли щебенкой, остальные - асфальтом.

Также отремонтировали 22 улицы местного значения в Винзилинском, Каменском, Мальковском, Московском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях. Общая протяженность их составила около 16,5 км. Завершены работы по строительству тротуаров в Московском (2,5 км) и Червишевском (более 13 км) муниципальных образованиях.

Тюменский район стал самым масштабным по количеству дорожных работ в 2020 году. Всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменской области проведены работы на 209 объектах общей протяженностью 189,88 км.