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Сбербанк снизил минимальный стаж для ипотеки до трех месяцев

Экономика, 10:00 16 декабря 2020

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

С 6 до 3 месяцев снижен минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки Сбербанка. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта.

Ранее Сбербанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее одного года за последние 5 лет для всех категорий заёмщиков.

"Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту Сбербанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке", - прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Рассчитать ипотеку по сниженной ставке для зарплатных клиентов можно онлайн на DomClick.ru.

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# ипотека , Сбербанк

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