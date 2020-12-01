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В полпредстве УФО возобновит работу совет по развитию малого и среднего бизнеса

Политика, 17:37 16 декабря 2020

opora.ru

Развитие малого и среднего предпринимательства в Уральском федеральном округе обсудили полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин в ходе рабочей встречи.

В регионах УФО зарегистрировано более 489 тыс. субъектов МСП. Общая среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составляет 1,7 млн человек.

Владимир Якушев и Александр Калинин также обсудили структурную трансформацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", концептуальные изменения после выхода Указа президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Особое внимание было уделено влиянию пандемии на показатели деятельности сектора малого и среднего предпринимательства, а также поддержке малых и средних предприятий на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, Владимир Якушев и Александр Калинин договорились о возобновлении работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе президента РФ в УФО.

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# Александр Калинин , Владимир Якушев , малый бизнес , Опора России

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