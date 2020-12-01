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Сбер провел онлайн-конференцию для партнеров по малому бизнесу

Экономика, 17:56 17 декабря 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Онлайн-конференцию для участников партнёрской программы по малому бизнесу организовало Западно-Сибирское отделение Сбербанка. На встрече подвели итоги сотрудничества и обсудили перспективы развития в 2021 году.

Ключевыми темами дискуссий стали возможность электронной регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета предпринимателям, расширение продуктовой линейки и запуск новых инструментов для предоставления спектра банковских услуг партнерами дистанционно.

"Хочу отметить, что работа по развитию партнёрской программы по малому бизнесу является одним из приоритетных направлений Сбера. В настоящее время партнерский канал включает в себя 15 продуктов, и этот список будет постепенно расширяться. Это позволит нашим партнерам не только подобрать каждому клиенту актуальные решения для бизнеса, но и получить дополнительный доход", - прокомментировал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

За 2020 год количество официальных партнеров Западно-Сибирского отделения Сбербанка увеличилось на 30%. Более 170 компаний, расположенных на территории Тюмени, Тюменской области и ЯНАО, уполномочены работать с предпринимателями по продуктам и нефинансовым сервисам Сбера. В офисах партнеров можно зарегистрировать бизнес и дистанционно открыть счет без визита в ФНС, МФЦ и филиал банка, оформить заявки на лизинг, банковские гарантии, кредиты, торговый эквайринг, подключить сервис телемедицины и многое другое.

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# малый и средний бизнес , онлайн-конференция , Сбербанк

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