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Новую поликлинику на улице Пермякова в Тюмени откроют в 2021 году

Экономика, 09:40 18 декабря 2020

ГУС Тюменской области

Новая поликлиника появится после реконструкции зданий на ул. Пермякова в Тюмени. Она станет структурным подразделением городской поликлиники №14, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Объект здравоохранения будет состоять из двух трехэтажных зданий на 285 посещений в смену. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО "Дизайн-2000" в декабре 2020 года. Срок окончания работ – декабрь 2021 года.

Подрядчику предстоит возвести одноэтажную вставку между зданиями; выполнить усиление перекрытий, перепланировку помещений, заполнение оконных и дверных проемов, внутренние и наружные отделочные работы, инженерные сети и оборудование, благоустройство территории.

В Тюменской области в 2020 году была построена и открыта поликлиника в п. Винзили Тюменского района. Продолжается возведение поликлиники на 500 посещений в мкр "Ямальский-2", в проектировании находятся еще пять объектов здравоохранения.

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# поликлиника , реконструкция

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