Моор: Тюменская область готова выполнить задачи, поставленные президентом страны

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги ежегодной пресс-конференции президента РФ, назвал преодоление последствий пандемии COVID-19 и дальнейшее развитие России важным для каждого жителя страны.

"Я уверен, что Тюменская область обладает достаточным интеллектуальным и экономическим потенциалом, чтобы успешно выполнить задачи, поставленные нашим президентом", - подчеркнул глава региона.

По мнению Александра Моора, Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что Россия – сильное и стабильное государство, уверенное в себе и своем будущем.

Россия достойно встретила проблемы 2020 года, связанные с мировой пандемией COVID-19 и ее последствиями, заявил Владимир Путин.

"Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения", - отметил глава государства.

Оценивая экономическую ситуацию в стране, президент сообщил, что на данный момент падение ВВП в России – 3,6%. Это меньше, чем в США и практически во всех ведущих странах Евросоюза.

Снижение промышленного производства на 3% произошло, главным образом, за счет нефти, добыча которой сократилась в результате реализации сделки ОПЕК+. В то же время наблюдается рост обрабатывающей промышленности. Кстати, в Тюменской области общий рост индекса промышленного производства выше общероссийского и составил за 10 месяцев – 124,1%.

Владимир Путин обратил внимание на то, что 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. "Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", – подчеркнул Владимир Путин.

Отвечая на вопросы представителей СМИ Уральского федерального округа, президент сообщил, что в целом в России на поддержку пострадавших от пандемии людей и отраслей экономики было направлено 4,6 трлн рублей.

Евгений Бабенко