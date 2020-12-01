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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области предложили новые меры поддержки регионального бизнеса

Экономика, 11:27 19 декабря 2020

sibur.ru

В Тюменской области планируют расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН) и сохранить пониженные ставки УСН на 2021 год, сообщает региональный оперативный штаб.

По словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, проект закона внесен в Тюменскую областную думу, депутаты рассмотрят его 22 декабря.

Пантелеев уточнил, что по патентной системе налогообложения на федеральном уровне расширен перечень видов деятельности, в том числе увеличены максимальные параметры площади для торговли и общественного питания с 50 кв. м. до 150 кв.м. "На уровне региона мы продублировали и расширили сферы применения патентной системы налогообложения, предоставленные федеральным законодательством", – сказал он.

В проекте закона сохранили пониженные ставки УСН на 2021 год в регионе, по объекту налогообложения "доходы минус расходы" - 5%, "доходы" - 3%.

С 1 января 2021 года отменяется специальный режим налогообложения - единый налог на вмененный доход. После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).

"В Тюменской области около 4 тыс. 700 предпринимателей еще не сделали выбор в пользу нового режима налогообложения, - отметил Пантелеев. - А это значит, что с 1 января 2021 года они рискуют быть автоматически переведенными на общий режим налогообложения".

Возможны несколько сценариев перехода плательщика ЕНДВ на другую систему налогообложения: упрощенная система налогообложения, патент, налог на профессиональный доход и общий режим налогообложения.

Уведомление о переходе на новый налоговый режим предприниматели могут подать в налоговую уже сейчас по почте, электронной почте или через личный кабинет.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , налоги , патент , предприниматели

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