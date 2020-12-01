Предновогодние ярмарки пройдут в Тюмени

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Свежие товары местных производителей смогут приобрести горожане на предновогодней продовольственной ярмарке, которая пройдет в Тюмени 26 декабря. Она будет работать с 8 до 16 часов на нескольких площадках, сообщает администрация города.

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области. Горожане и гости города смогут приобрести мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, овощи, мед.

Ярмарочные площадки развернутся на парковке в районе улиц Льва Толстого и Ямской, на прилегающей территории Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), у ТЦ "ПОРТ" (ул. Мельникайте, 126, корпус 2), и на территории ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11).