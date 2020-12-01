Селянина ждет суд за подрыв банкомата в Тюмени

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Жителя с. Онохино Тюменского района, подорвавшего банкомат с целью кражи денег, будут судить в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 16 октября молодой человек на ул. Газовиков подорвал банкомат, в результате было частично разрушено помещение офиса.

Увидев дым, селянин испугался и скрылся. 21 октября его задержали сотрудники полиции. Банк предъявил обвиняемому иск о взыскании ущерба на 1,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд.