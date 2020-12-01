Семинар о новшествах налогового законодательства пройдет в Тюменской области

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Семинар о применении нового налогового законодательства пройдет для предпринимателей Тюменской области онлайн 24 декабря, начало в 10 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

"Во время трансляции предпринимателям расскажут об отмене ЕНВД, особенностях применения патентной системы налогообложения, а также новых возможностях электронных сервисов ФНС России", - говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы переквалификации деятельности физических лиц в предпринимательскую деятельность и актуальные вопросы администрирования страховых взносов и НДФЛ.

Подробности по телефону 8-982-932-10-19. Регистрация на семинар по ссылке.