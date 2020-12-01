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Владимир Якушев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Политика, 13:29 22 декабря 2020

Фото admtyumen.ru

Энергетика в России была и остается одним из самых приоритетных направлений экономики. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником.

"Предприятия электроэнергетики, которым принадлежит ключевая роль в решении задач экономического развития, обеспечивают эксплуатацию электрических и тепловых сетей, ремонт оборудования, строительство новых энергетических объектов. Результаты работы энергетических компаний создают условия для развития всего общества", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев выразил уверенность в том, что работники предприятий энергетики и впредь будут добросовестно и квалифицированно выполнять свой профессиональный долг. Полпред пожелал всем работникам энергетической отрасли Уральского федерального округа крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы.

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# Владимир Якушев , День энергетика , поздравление

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