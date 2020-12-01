За тройное убийство в Тюмени саратовцу грозит пожизненный срок

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За убийство трех человек в Тюмени будет предан суду уроженец Саратовской области. По версии следствия, 51-летний мужчина совершил ряд других преступлений, в том числе угон, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода объявил мужчину в розыск в связи с неявкой в суд. Он обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, в хулиганстве.

Проживая в Тюмени, подозреваемый, по версии следствия, совершил еще ряд преступлений. Так, с 7 по 9 марта 2020 года злоумышленник зарезал мужчину, который пришел к нему домой. Труп убитого вывез в лес.

10 марта он находился в гостях у мужчины и женщины, где распивал спиртное. В ходе застолья гость нелестно высказался о женщине. В результате конфликта он убил мужчину, а затем зарезали и его сожительницу, ставшую очевидцем преступления. Убитым он вложил в руки ножи, чтобы инсценировать убийство сожителями друг друга.

12 марта злоумышленник был задержан, при этом он назвался чужой фамилией. Но дактилоскопическая экспертиза установила, что задержанный и находящийся в розыске – это один человек.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в областной суд. Санкция наиболее тяжкой из предъявленных статей, "Убийство", предусматривает лишение свободы до 20 лет, либо пожизненный срок.