Тюменская область вошла в лидеры по числу объектов имущества для льготной аренды МСП

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по количеству объектов государственного и муниципального имущества, предоставленных на льготных условиях малому и среднему бизнесу в рамках федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", сообщает пресс-служба федеральной Корпорации МСП.

В целом по России по данным на 18 декабря 2020 года общее количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 60 тыс. единиц, из которых 25,8 тыс. объектов на льготных условиях предоставлены предпринимателям, в том числе недвижимого имущества – 16,9 тыс., земельных участков – 2,3 тыс., говорится в отчете федеральной Корпорации МСП. Это в четыре раза больше плановых показателей.

Наряду с Тюменской областью в число регионов-лидеров вошли Москва, Волгоградская область, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Работа по анализу свободного и неэффективно используемого недвижимого имущества, земель, государственная собственность на которые не разграничена, будет продолжена в Российской Федерации и в следующем году.