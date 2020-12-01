Правительство РФ наделили новыми полномочиями по сдерживанию цен на продукты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство РФ наделили дополнительными полномочиями по сдерживанию цен на продукты. Теперь оно будет устанавливать предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ. Соответствующий закон принят Государственной думой РФ 23 декабря.

"Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Считаем правильным пригласить 20 января министра экономического развития Максима Решетникова для того, чтобы заслушать в том числе об исполнении норм принятого закона".

Закон регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к обобщению информации.

Первичные статистические данные информационной системы статучета будут агрегироваться преимущественно в электронном виде. Это позволит обеспечить полноту и своевременность их сбора, повысить оперативность обработки информации и формирования официальной статистической информации.

Напомним, правительство страны содействовало в подписании соглашения по стабилизации и снижении цен на сахар-песок и подсолнечное масло. После этого к процессу по контролю за ценниками подключилась прокуратура, которая проведет рейды по магазинам и торговым сетям.