Сахар и подсолнечное масло должны подешеветь

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Цены на сахар-песок и подсолнечное масло будут стабилизированы и даже снижены. Соответствующее соглашение Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны подписали 16 декабря, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Наша прямая ответственность – это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам - это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Их уже подписали федеральные и региональные торговые сети, поставщики, отраслевые ассоциации производителей и торговли.

"Мы подписываем соглашения, в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится более 90 процентов рынка сахара и свыше 85 процентов рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников. Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан", – подчеркнул глава Минсельхоза.

С учетом логистического фактора, огромных размеров России для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а определиться с дальнейшей стратегией. "В настоящий момент у нас по многим позициям объём экспорта сельхозпродукции сопоставим с объёмом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такие ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех", – подчеркнул министр.

Мониторинг цен на основные продукты питания будет проводиться в ежедневном режиме.

Напомним, ряд постановлений, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на отечественном рынке продовольствия, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин 15 декабря.