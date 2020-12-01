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На Ямале забили сваю в основание пассажирского терминала аэропорта

Экономика, 18:38 23 декабря 2020

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Первую сваю в основание нового пассажирского терминала аэропорта забили в Новом Уренгое. Это прошли про 40-градусном морозе.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Instagram, это историческое событие для округа.

"Новый терминал будет современным, безопасным и удобным - с тремя телетрапами и теплыми выходами к автобусам, что очень важно для нашего климата. Предусмотрены 12 стоек регистрации, зоны отдыха пассажиров, две парковки на 300 машин. Построить здание строители должны буквально за два года", - сказал Артюхов.

Реализуется проект за счет частного инвестора.

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram ﻿

Параллельно на объекте идет модернизация взлетной полосы. Работы организованы так, чтобы не останавливать полеты. После реконструкции аэропорт сможет принимать почти все типы воздушных судов. У аэропорта Нового Уренгоя, заметил глава Ямала, увеличится пропускная способность, появится возможность сделать сектор для обслуживания международных рейсов.

"У сотен тысяч пассажиров из Нового Уренгоя и соседних районов появится долгожданная возможность улетать и прилетать домой с комфортом. Повышение качества жизни северян - главная цель, к которой мы стремимся", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева

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# аэропорт , Дмитрий Артюхов , терминал , Ямал

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