На Ямале забили сваю в основание пассажирского терминала аэропорта

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Первую сваю в основание нового пассажирского терминала аэропорта забили в Новом Уренгое. Это прошли про 40-градусном морозе.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Instagram, это историческое событие для округа.

"Новый терминал будет современным, безопасным и удобным - с тремя телетрапами и теплыми выходами к автобусам, что очень важно для нашего климата. Предусмотрены 12 стоек регистрации, зоны отдыха пассажиров, две парковки на 300 машин. Построить здание строители должны буквально за два года", - сказал Артюхов.

Реализуется проект за счет частного инвестора.

Параллельно на объекте идет модернизация взлетной полосы. Работы организованы так, чтобы не останавливать полеты. После реконструкции аэропорт сможет принимать почти все типы воздушных судов. У аэропорта Нового Уренгоя, заметил глава Ямала, увеличится пропускная способность, появится возможность сделать сектор для обслуживания международных рейсов.

"У сотен тысяч пассажиров из Нового Уренгоя и соседних районов появится долгожданная возможность улетать и прилетать домой с комфортом. Повышение качества жизни северян - главная цель, к которой мы стремимся", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева