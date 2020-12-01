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Тюменские волейболистки завершили год поражением в Курске

Спорт, 16:26 25 декабря 2020

ВК "Тюмень"

Календарный год волейболистки команды "Тюмень" завершили поражением, сообщает пресс-служба клуба.

В Курске тюменки уступили местному клубу "ЮЗГУ-Атом" - 0:3. Первая партия завершилась со счетом - 25:21, во второй хозяйки были сильнее - 25:17, в третьем сете - 25:21.

"Ехали в Курск, чтобы бороться за положительный результат, не получилось. В первой игре было слишком много ошибок. Во втором матче ждала от команды совсем другой игры. На деле же получилось, что на площадку вышли без должного настроя. Вроде бы и соперник давал шансы на то, чтобы с ним бороться, а мы этим вообще не воспользовались. Будем разговаривать с командой и разбираться, почему так получилось", - рассказала старший тренер сибирячек Наталья Чумакова.

В первой встрече этих соперников курские волейболистки также были сильнее - 3:0.

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# ВК Тюмень , волейбол

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