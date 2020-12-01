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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские власти проверят безопасность жилья многодетных семей

Губернатор, 16:08 25 декабря 2020

admtyumen.ru

Безопасность многодетных семей, проживающих в домах с печным отоплением, взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона потребовал разобраться в причинах трагической гибели семи человек, в том числе пяти детей в Ялуторовском районе и Тобольске, проживающих в частном секторе.

"У меня сердце разрывается от этих случаев. Мы проводим кучу комиссий, совещаний, протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети. Пять детей. Кто-то думает, что это воля случая и мы с этим ничего не могли сделать. Я с этим категорически не согласен. Это многодетные семьи, которые должны быть у нас каждый день на глазах и на контроле, вне зависимости от их социального благополучия", - сказал Моор.

Накануне, 24 декабря, на заседании оперативного штаба губернатор поручил усилить контроль за группами риска в праздники. Органы местного самоуправления, социальные службы совместно с полицией и пожарными проведут рейды, на которых проверят исправность печей, наличие дымовых извещателей.

"Обходы позволят увидеть места, где нужно поработать, и как-то "взбодрят людей", но не исключат полностью такие ситуации. Всем главам муниципалитетов вместе с органами соцзащиты до 11 января представить списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих печное либо электрическое отопление. Предоставить расчеты необходимых финансовых средств для установки дымовых извещателей для всех семей, указанных в списках", - потребовал Александр Моор.

Отвечать за этот фронт работ будет заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Кроме того, региональные власти рассмотрят техническую возможность подключения домов многодетных семей к газу. Губернатор поручил провести эту работу своему заместителю Вячеславу Вахрину и главам районов

"Если улица газифицирована, пересмотреть наши подходы, в том числе и к компенсации затрат на подвод в дом газа и установку газового оборудования для таких категорий семей. Не просто компенсировать 40 тысяч рублей, а делать это за счет бюджета. Срок – 1 месяц на эти расчеты", - резюмировал он.

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# Александр Моор , многодетные семьи , пожарная безопасность , пожарные извещатели

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