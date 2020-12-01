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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор высоко оценил итоги работы аграриев Тюменской области

Губернатор, 17:58 27 декабря 2020

Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Тюменские аграрии в 2020 году в полном объеме обеспечили потребности региона в основных продуктах питания. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

Сельхозпредприятия Тюменской области хорошо подготовились к посевной - на них не действовали ограничения, введенные для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Природно-климатические условия весной были хорошими, виды на урожай - прекрасными. Но мы помним, что было в июле - жара на несколько недель. Конечно, она внесла свои коррективы. Урожай зерновых, картофеля и овощей меньше, чем в 2019 году. Но при этом мы полностью обеспечили потребности региона в зерне для производства муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Обеспечили себя картофелем и овощами", - отметил губернатор.

Динамично развивалось молочное и мясное животноводство. В целом производство продукции агропромышленного комплекса в Тюменской области увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом.

"Наши аграрии - молодцы", - подчеркнул Александр Моор. Большая работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий и качественная подготовка к посевной позволила им добиться хороших результатов в сложных условиях.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , АПК , продовольственная безопасность

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