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Три новых бассейна и крытый каток откроют в Тюменской области в 2021 году

Спорт, 16:38 28 декабря 2020

www.uvatregion.ru/

Три новых бассейна и крытый каток откроют для жителей Тюменской области в 2021 году, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Об этих планах в ходе итогового заседания коллегии рассказал глава департамента Евгений Хромин. Он отметил, что в 2021 году запланировано открытие бассейнов в Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске. А жители пос. Винзили смогут круглогодично оттачивать мастерство катания на коньках на новом крытом катке.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

"Сегодня многое делается для того, чтобы каждый имел возможность заниматься спортом. По итогам 2020 года в Тюменской области систематически физической культурой и спортом занимаются 51 процент жителей. Почти 500 тысяч человек стали участниками проекта "Спорт во дворе", реализуемого в рамках национального проекта "Спорт-норма жизни", - добавил Евгений Хромин.

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# бассейн , Евгений Хромин , каток

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