Повышенный налог на доходы будет действовать в России с января 2021 года

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Повышенная ставка НДФЛ 15% устанавливается на доходы свыше 5 млн рублей в год в России с 1 января 2021 года, сообщает Государственная дума РФ.

Как пояснил председатель законодательного органа Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Также он указал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно.

В этом случае сохранится ставка налогообложения 13%.

Налогом будут облагаться и высокие доходы по вкладам. НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет применяться к сумме процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке Банка России.