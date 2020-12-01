  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Повышенный налог на доходы будет действовать в России с января 2021 года

Экономика, 08:51 29 декабря 2020

nalog.ru | Фото: nalog.ru

Повышенная ставка НДФЛ 15% устанавливается на доходы свыше 5 млн рублей в год в России с 1 января 2021 года, сообщает Государственная дума РФ.

Как пояснил председатель законодательного органа Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Также он указал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно.

В этом случае сохранится ставка налогообложения 13%.

Налогом будут облагаться и высокие доходы по вкладам. НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет применяться к сумме процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке Банка России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Государственная дума , зарплата , налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:51 29.12.2020Повышенный налог на доходы будет действовать в России с января 2021 года
18:29 28.12.2020ВТБ: портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
09:51 28.12.2020В Тобольске займутся разработкой инвестиционного профиля
14:36 27.12.2020Назван размер среднего вклада в банках Тюменской области