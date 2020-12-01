Тюменский губернатор помог мальчику Мише сразиться с Хандрой в новогодней сказке

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Новогодний видеоролик "Сказ о Хандре" с участием губернатора Александра Моора сняли в Тюменской области.

В основе сюжета: борьба мальчика Миши со злой ведьмой Хандрой. Ребенок изо всех сил пытается вернуть людям новогоднее настроение. Миша - это сын врача, который лечит пациентов с коронавирусом.

Александр Моор играет самого себя - губернатора Тюменской области. В видеоролике он благодарит врачей за борьбу с пандемией COVID-19 и призывает земляков к уверенности в своих силах.

Над роликом одновременно работали несколько тюменских творческих команд - авторы, мультипликаторы, создатели компьютерной графики, продакшен и музыкальный продакшен. Музыку написал композитор полнометражного фильмов Алексея Нужного "Огонь" (2020) и "Обратная связь" (2020), резидент тюменского центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Кирилл Бородулёв.

"Сказ о Хандре" уже можно увидеть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook.