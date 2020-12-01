Для решения транспортной доступности Тюменской слободы создадут рабочую группу

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы транспортной доступности района Тюменская слобода в Тюмени находятся на личном контроле у губернатора. Планы по строительству транспортной развязки в районе деревни Патрушева корректируются после обращения жителей. Об этом сообщил Александр Моор во время прямой линии.

"В ближайшее время эту работу закончим, но развязка сама по себе проблему не решит. Те планы, которые у нас есть по Тюменской слободе - это продолжение улицы Уездной с выходом ее на Московский тракт, принципиально проблему не решат. Я сегодня поручил заместителю губернатора Сергею Шустову собрать рабочую группу и найти комплексное решение, выставить приоритеты, как нам в ближайшие годы решить проблемы транспортной доступности Тюменской слободы", - сказал он.

В настоящее время в часы пик в этом районе собираются большие автомобильные пробки. По словам губернатора, предполагается рассмотреть возможность перераспределить транспортные потоки по аналогии с другими микрорайонами.

"Там построили развязки Мельникайте - объездная, Пермякова - объездная, Монтажников - объездная. И сегодня сделали там хороший транспортный контур, в зависимости от ситуации жители могли достаточно комфортно и удобно выехать по делам", - добавил он.

Екатерина Исаева