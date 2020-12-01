Губернатор Тюменской области принял участие в акции "Елка желаний"

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Новогодние подарки тюменским детям вручил губернатор Александр Моор в рамках благотворительной предновогодней акции "Елка желаний".

В проекте участвуют дети, находящиеся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также дети и пенсионеры с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Акция проходит уже на протяжении шести лет, за это время исполнились мечты почти 8 тыс. россиян.

В этом году губернатор помог осуществить желание 12-летнего Миши Сафонова из Тюменского района - вместе с семьей он отправится в Крым на отдых. Подать заявку Мише помогла мама. Об акции она узнала в соцсетях.

"Я никому не рассказывала, даже мужу. Когда позвонили и сказали, что губернатор исполнит наше желание, не верилось! Думали, возможно, Мише одному подарят отдых на море, но получилось, что всей семье. Как здорово!" - поделилась эмоциями Мария Сафонова.

Миша растет в большой семье - у него два брата и сестра. Им тоже достались сладкие подарки от губернатора. Вручили их по традиции Дед Мороз и Снегурочка. "Это очень приятно и неожиданно. Новогодние чудеса действительно бывают! Большое спасибо губернатору и всем, кто помогает делать детей счастливыми!" - заключила Мария Сафонова.

Тюменцу Артему Шапошникову губернатор лично вручил компьютер для учебы и полезных киберспортивных игр. Артем побывал в кабинете губернатора, посидел за рабочим столом главы региона, и вместе с мамой пожелал Александру Моору счастливого нового года.

Четырехлетний Тимур получил от Александра Моора игрушечную железную дорогу. Губернатор признался, что в детстве сам мечтал о такой.

Тринадцатилетней Ирине Рычковой из п. Туртас Уватского района Дед Мороз и Снегурочка от имени главы региона вручили спортивный велосипед. Мама девочки Любовь Рычкова о "Елке желаний" тоже узнала случайно, от знакомых. "Надеялись, а теперь видим - мечты и правда сбываются. Ира - творческий человек, она очень любит рисовать", - рассказала она. Ира была счастлива, увидев подарок. "Спасибо, с Новым годом!", - обратилась девочка к главе региона. Она пожелала, чтобы в этот новый год каждая детская мечта – исполнилась.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгения Шевцова