Жителям региона помогают начать свой бизнес за 25 видеоуроков

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Бесплатный видеокурс "Начни свое дело. Самозанятые" действует для жителей региона, желающих стать предпринимателями. Его представил центр "Мой бизнес" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". БОльшую часть аудитории видеокурса сейчас составляют городские жители Тюменской области, около 60% из них - женщины, сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Начинающим предпринимателям доступны 25 видеоуроков по трем направлениям, которые ведут региональные эксперты-практики. Блоки курса включают информацию о том, как стать самозанятым, как организовать бизнес, бухгалтерию, продвижение товаров. Участникам также предлагают увидеть истории предпринимателей из разных сфер экономики. Со временем в курс будет добавляться новая информация.

"Здесь есть в том числе уроки, посвященные выбору своей ниши, определения конкурентного преимущества, анализа ситуации на рынке. Но самозанятые - люди креативные и чаще приходят со своими идеями. Нужно просто помочь им правильно все рассчитать, упаковать идеи и продать. Мы им в этом помогаем", - уточнил Дмитрий Утьев.

| Фото: www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

По его словам, интерес к предпринимательству сегодня проявляют люди разных возрастов, в том числе предпенсионного и пенсионного. Сферы деятельности, которыми хотят заниматься жители региона, тоже разнообразны - производство продуктов питания, услуги в сфере красоты, изготовление ремесленной продукции.

"Мы создавали видеокурс прежде всего для тех, кто только задумывается о своем бизнесе. Но он оказался востребован и среди действующих предпринимателей, которые могут "сверить часы" и понять, в правильном ли направлении они развиваются, не упущены ли какие-то важные моменты. Это своего рода чек-лист, который позволяет понять свои плюсы и минусы, выявить точки роста своего дела", - рассказал Дмитрий Утьев.

Курс доступен всем желающим, в том числе для жителей других регионов России. Слушатели могут пройти его в удобном для себя темпе после прохождения регистрации. По окончании, успешно сдав итоговый тест, они получат сертификат.

По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, сегодня в регионе самозанятыми зарегистрировались 15,6 тыс. человек.

Татьяна Ковалева