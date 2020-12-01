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45 региональных программ будут реализованы в Тюменской области в 2021 году

Экономика, 17:00 30 декабря 2020

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

45 региональных проектов в рамках нацпроектов будут реализовывать в Тюменской области в 2021 году. Одним из них станет "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает Областное инвестиционное агентство.

С 1 января 2020 года в Тюменской области действует специальный налоговый режим для самозанятых. С начала 2020 года в Тюменской области такой статус получили 16 тыс. человек.

Инвестиционное агентство Тюменской области вместе с центром "Мой бизнес" создало бесплатный обучающий видеокурс о том, как стать самозанятым, с подробными разъяснениями и примерами.

"Мы создали бесплатный образовательный онлайн-проект "Начни свое дело. Самозанятые". Это 25 бесплатных видеоуроков для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Блоки курса включают информацию о том, как стать самозанятым, как организовать бизнес, бухгалтерию, продвижение товаров. Со временем в курс будет добавляться новая информация, проект будет развиваться в 2021 году. Наша задача - предоставить максимально актуальный и полезный контент для тех, кто хочет стать самозанятым", - сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

В Тюменской области введена льготная программа финансовой поддержки самозанятых. По программе "Микрозаймы для самозанятых" на развитие своего бизнеса предоставляется до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев, с отсрочкой по выплате основного долга до шести месяцев.

Для обеспечения микрозайма самозанятые могут воспользоваться поддержкой Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" по программе Гарантийный Фонд для обеспечения поручительства.

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# предпринимательство , самозанятые

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