Российская сборная сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ

| Фото: сборная России по хоккею ВКонтакте | Фото: сборная России по хоккею ВКонтакте

Сборная России по хоккею встретится с командой Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне (Канада) 2 января в 20 часов, сообщает РИА "Новости".

Сборная России заняла второе место в группе В и встретится с третьей командой группы А - немцами, которые на групповом этапе в основное время обыграли швейцарцев (5:4), в овертайме победили словаков (4:3) и уступили командам Канады (2:16) и Финляндии (3:5).

На счету российской команды победы над сборными США (5:3), Швеции (4:3 в овертайме) и Австрии (7:1). Единственное поражение россиянам нанесли чехи - 2:0.

Еще три четвертьфинальные пары составили Канада - Чехия, Финляндия - Швеция и Словакия - США. Игры пройдут 2 января.