  • 4 января 20214.01.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца обвиняют в убийстве во время пьяной ссоры

Происшествия, 16:40 04 января 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

43-летний тюменец заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, сообщает СК России по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 2 января 2021 года потерпевший и обвиняемый распивали спиртные напитки в квартире дома по ул. Мельникайте. Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник вооружился травматическим пистолетом и произвел два выстрела в потерпевшего. От полученных ранений тот скончался на месте.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями регионального СК России с сотрудниками полиции, мужчина был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следственный комитет , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 04.01.2021Тюменца обвиняют в убийстве во время пьяной ссоры
12:51 04.01.2021Водитель иномарки погиб при столковении с "КамАЗом" в Тюмени
16:27 03.01.2021Водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Тобольске
14:14 03.01.2021Более тридцати пьяных водителей задержали в Тюменской области