Тюменца обвиняют в убийстве во время пьяной ссоры

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43-летний тюменец заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого, сообщает СК России по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 2 января 2021 года потерпевший и обвиняемый распивали спиртные напитки в квартире дома по ул. Мельникайте. Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник вооружился травматическим пистолетом и произвел два выстрела в потерпевшего. От полученных ранений тот скончался на месте.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями регионального СК России с сотрудниками полиции, мужчина был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.