Стал известен прожиточный минимум россиян на 2021 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 тыс. 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 тыс. 702 рубля, для детей — 11 тыс. 303, для пенсионеров – 10 тыс. 22 рубля. Постановление вступило в силу с 1 января.

В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

Так, с нового года это соотношение составляет 44,2%. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42%. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.