Изделия тюменского предпринимателя охотно покупают за рубежом

| Фото: со страницы предпринимателя на Facebook | Фото: со страницы предпринимателя на Facebook

Помощь в разработке коммерческого предложения и презентационных материалов на английском языке получил индивидуальный предприниматель Владимир Соколов в региональном центре поддержки экспорта, куда обратился в конце июля 2020 года.

Теперь продукция тюменского предпринимателя популярна в Японии, США, Германии, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах и Кувейте, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Владимир Соколов с в 2018 года делал украшения, теперь создает уникальные предметы декора и аксессуары из ценных пород дерева и эпоксидной смолы. Специалисты центра разместили его предложение на торговой электронной площадке. И уже в начале августа 2020 года зарубежные покупатели стали заключать с ним контракты.

Отметим, что предприятия малого и среднего бизнеса вносят свой вклад в экспортный потенциал региона. При поддержке правительства Тюменской области и в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" им удалось в нарастить объем экспорта до 21,8 млн долларов США.

Сотрудники центра экспорта всегда готовы продвигать продукцию земляков на eBay, GRT, Fordaq, Alibaba, что особенно актуально в период пандемии. Создана витрина Тюменской области, где представлено 100 товаров от 20 предприятий региона. Сегодня у центра поддержки экспорта есть возможность разместить еще 500 товарных позиций.

При взаимодействии с региональным центром поддержки экспорта в 2020 году малым и средним предприятиям удалось заключить 58 контрактов, из которых 42 контракта на сумму более 7 млн долларов США заключили 11 тюменских компаний благодаря выходу на маркетплейсы.