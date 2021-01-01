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ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%

Экономика, 19:41 12 января 2021

ВТБ | Фото: ВТБ

Прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764 начал ВТБ с 11 января. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

"За время своего действия "Программа 1764" обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий − инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики:　обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других. Сокращение максимальной процентной ставки по　новым кредитам в рамках "Программы 1764" позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"Программа 1764" предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели – до 10 лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы.

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# ВТБ

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