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Оперативность и объективность - главные качества тюменских СМИ, считает Александр Моор

Губернатор, 10:00 13 января 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Острое слово, оперативность, объективность — основные качества тюменских средств массовой информации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников СМИ, типографий и издательств с Днем российской печати.

В век информационных технологий и высоких скоростей тюменские СМИ смогли быстро перестроиться и использовать их в своей профессии, отметил глава региона. Без труда полиграфистов в свет не вышло бы ни одно печатное издание.

Александр Моор пожелал работникам СМИ здоровья, счастья и успешного воплощения в жизнь творческих замыслов.

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# Александр Моор , День российской печати

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