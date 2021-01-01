Оперативность и объективность - главные качества тюменских СМИ, считает Александр Моор

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Острое слово, оперативность, объективность — основные качества тюменских средств массовой информации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников СМИ, типографий и издательств с Днем российской печати.

В век информационных технологий и высоких скоростей тюменские СМИ смогли быстро перестроиться и использовать их в своей профессии, отметил глава региона. Без труда полиграфистов в свет не вышло бы ни одно печатное издание.

Александр Моор пожелал работникам СМИ здоровья, счастья и успешного воплощения в жизнь творческих замыслов.