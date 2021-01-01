Тюменские хоккеисты завершили серию домашних матчей победой над "Ермаком"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал домашнюю победу в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с "Ермаком" из Ангарска тюменцы оказались сильнее – 4:3. Счет в этой встрече открыли гости, отличился Иван Лапшин. В середине первого периода Никита Мокин восстановил паритет, а позже Алексей Митрофанов вывел хозяев вперед.

На 23-й минуте ангарцы счет сравняли, усилиями Ильи Берестенникова. Но вскоре Денис Ячменев вновь вывел свою команду вперед, затем Митрофанов оформил дубль. В самой концовке периода Ефим Мишкиным установил окончательный счет в матче – 4:3.

"У гостей за плечами было шесть поражений. Мы прекрасно понимали, что ангарская дружина будет биться за победу. Было тревожно за исход этого матча, потому что предыдущая встреча с новокузнецким "Металлургом" забрала много эмоций. Как правило, после такого следующий матч проводить очень тяжело. Но результат радует, это – самое важное. Улыбаться некогда, нас ждет выездная серия из пяти гостевых поединков", рассказал после матча главный тренер тюменцев Михаил Звягин.

Следующий поединок "Рубин" проведет в Ижевске 14 января. В этот день тюменцы сыграют с местной "Ижсталью".