Тюменские биатлонисты поборются за призы турнира в Екатеринбурге

| Фото: ОСШОР Луизы Носковой | Фото: ОСШОР Луизы Носковой

Юношеская сборная Тюменской области по биатлону примет участие во всероссийских соревнованиях "Приз Звонкова" в Екатеринбурге с 11 по 17 января, сообщает школа олимпийского резерва Луизы Носковой.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. В команду Тюменской области вошли: Максим Галкин, Вадим Травников, Никита Малюгин и Максим Белянин, Камила Вовк, Полина Арзамасцева, Анастасия Чурилова и Маргарита Болдырева.