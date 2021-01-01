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Тюменские биатлонисты поборются за призы турнира в Екатеринбурге

Спорт, 12:19 13 января 2021

ОСШОР Луизы Носковой | Фото: ОСШОР Луизы Носковой

Юношеская сборная Тюменской области по биатлону примет участие во всероссийских соревнованиях "Приз Звонкова" в Екатеринбурге с 11 по 17 января, сообщает школа олимпийского резерва Луизы Носковой.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в возрасте 15-16 лет. В команду Тюменской области вошли: Максим Галкин, Вадим Травников, Никита Малюгин и Максим Белянин, Камила Вовк, Полина Арзамасцева, Анастасия Чурилова и Маргарита Болдырева.

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# биатлон , Луиза Носкова

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