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Депутаты Тюменской гордумы продолжают волонтерскую работу

Политика, 12:08 13 января 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы продолжают волонтерскую деятельность. Председатель гордумы Евгений Заболотный навестил бывшего археолога и преподавателя института культуры Алексея Гордиенко, поздравил его с праздниками и вручил продуктовый набор. Ранее председатель думы уже помогал инвалиду решить жилищный вопрос.

Алексей Гордиенко 12 лет преподавал в Тюменском государственном институте культуры, руководил раскопками и занимался археологией. Сейчас Алексей неизлечимо болен - у 38-летнего тюменца наследственная атаксия (омертвление) мозжечка. Ему трудно говорить и делать что-либо самому, за Алексеем ухаживает мама. Такая же болезнь и у его отца.

Как считает Евгений Заболотный, задача депутатов – видеть не только общие проблемы города и перспективы его развития, но и обращать внимание на тюменцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что было бы хорошо наладить такое общение постоянно.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к коллективу, в котором работал Алексей, к руководству института культуры и попросить их не забывать его. К сожалению, он продолжает болеть, нуждается в помощи и простом человеческом внимании. Мы не оставим Алексея и в дальнейшем будем помогать ему", - добавил Евгений Заболотный.

Николай Ступников

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# гордума , Евгений Заболотный , инвалиды

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