Тюменские баскетболисты победили в полуфинале первенства страны
| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск
Сборная Тюменской области по баскетболу заняла первое место в полуфинале первенства России, сообщает тобольская ДЮСШ №2.
Соревнования среди юниоров до 18 лет прошли в Красноярске. В состав тюменской команды вошли воспитанники отделения баскетбола тобольской ДЮСШ №2.
Команда Тюменской области одержала четыре победы, поочередно одолев команды Челябинской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Теперь победителям предстоит бороться с сильнейшими командами в финале первенства России.
Тоболяк Илья Федоренко стал самым результативным игроком турнира.