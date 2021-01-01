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Тюменские баскетболисты победили в полуфинале первенства страны

Спорт, 13:03 13 января 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Сборная Тюменской области по баскетболу заняла первое место в полуфинале первенства России, сообщает тобольская ДЮСШ №2.

Соревнования среди юниоров до 18 лет прошли в Красноярске. В состав тюменской команды вошли воспитанники отделения баскетбола тобольской ДЮСШ №2.

Команда Тюменской области одержала четыре победы, поочередно одолев команды Челябинской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Теперь победителям предстоит бороться с сильнейшими командами в финале первенства России.

Тоболяк Илья Федоренко стал самым результативным игроком турнира.

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# баскетбол , первенство России

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