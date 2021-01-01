В Тюменской области пункты обогрева выезжали на помощь автомобилистам шесть раз за сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Шесть раз выезжали мобильные пункты обогрева пожарно-спасательных подразделений МЧС на оказание помощи автомобилистам, чьи машины заглохли в мороз на дорогах Тюменской области 13 января.

"В 10 часов 25 минут на 68-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск местные пожарные при помощи тепловой пушки отогревали двигатель большегрузов Scania. Все прошло успешно", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

В 12 часов на 166-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе сотрудники местной пожарной части отогревали двигатель автомобиля MAN.

Сотрудники 150-й пожарно-спасательной части оказали помощь водителю в обогреве легкого автомобиля KIA Sportage в Аромашевском районе.

На 50-м км магистрали Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменском районе при помощи тепловой пушки был отогрет двигатель автомобиля Renault Magnum с номерами Свердловской области.

В Тюменском районе пожарные помогли водителю грузовика Freightliner, отогрели двигатель.

На 73-м км трассы в Ярковском районе местные огнеборцы "реанимировали" двигатель Renault Magnum.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает автолюбителям об особенностях зимних трасс в морозную погоду. "Если все-таки на дороге произошла непредвиденная ситуация, в первую очередь следует позвонить по номеру 101 или 112. Прежде чем отправляться в дальнюю дорогу в это время необходимо хорошо к этому подготовиться: взять запас топлива, теплую одежду, еду, термос и средства связи, проверить исправность транспортного средства", – добавили в региональном управлении МЧС.

Инна Пахомова