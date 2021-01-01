Аграрии Тюменской области обновляют парк сельхозмашин

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Аграрии Тюменской области значительно обновили парк техники в 2020 году. Лидерами по обновлению машинно–тракторного парка являются Заводоуковский городской округ, где приобретена 71 единица новой техники, Исетский район — 64 единицы, Упоровский район — 50 единиц.

Как сообщает областной департамент агропромышленного комплекса, в конце 2019 года была увеличена государственная поддержка на модернизацию и техническое перевооружение в растениеводстве, что позволило аграриям приобрести 472 единицы сельхозтехники. В том числе 174 трактора, 78 зерноуборочных комбайнов, 11 кормоуборочных, 61 посевной комплекс. Приобретены и смонтированы 12 зерносушилок.

Всего куплено техники на сумму 3 068,57 млн рублей. Сумма субсидий составила 747,7 млн рублей, что в 1,68 раза больше, чем в 2019 году, и в 2,6 раза больше, чем в 2018 году.