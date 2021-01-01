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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умерли трое пациентов с COVID-19

Общество, 14:21 14 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Заболевание, отягощенное хроническими болезнями, унесло жизни мужчин 58 и 67 лет и 62-летней женщины. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 223 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 162 новых случая заболевания, в том числе у 14 детей. Всего с начала пандемии - 25 тыс. 569.

Оправились от болезни 160 человек, за весь период - 24 тыс. 2.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 9 тыс. 637 человек остаются под медицинским наблюдением. 679 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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