В Тюменской области умерли трое пациентов с COVID-19

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Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Заболевание, отягощенное хроническими болезнями, унесло жизни мужчин 58 и 67 лет и 62-летней женщины. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 223 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 162 новых случая заболевания, в том числе у 14 детей. Всего с начала пандемии - 25 тыс. 569.

Оправились от болезни 160 человек, за весь период - 24 тыс. 2.

К ИВЛ подключены восемь пациентов. 9 тыс. 637 человек остаются под медицинским наблюдением. 679 - на перевахтовке.