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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Общество, 19:20 14 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19, продлены до 28 февраля. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 14 января.

В субъекте сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продолжается режим самоизоляции.

Приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти. Под запретом - проведение в помещениях спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или других законных представителей.

Александр Моор на заседании оперативного штаба отметил, что устойчивой тенденции к снижению пока нет. Есть условная стабилизация и по количеству заболевших, и по количеству занятых коек, которая отчасти разгрузила систему здравоохранения, но отменять какие-то ограничения пока рано.

Полный текст постановления размещен официальном интернет-портале правовой информации.

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# Александр Моор , коронавирус , режим повышенной готовности

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