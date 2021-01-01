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87 повреждений устранили на тюменских теплосетях с начала года

Экономика, 15:49 14 января 2021

УСТЭК | Фото: УСТЭК

87 повреждений на тюменских теплосетях устранили специалисты УСТЭК с начала 2021 года. В морозы температура теплоносителя достигает максимальных значений, превышая 100 градусов, тепловое расширение становится причиной инцидентов, сообщает администрация Тюмени.

21 бригада персонала УСТЭК и шесть бригад подрядных организаций поддерживают бесперебойность теплоснабжения. В случае порывов продолжительность ремонта зависит от способа прокладки трубопровода и его диаметра и может занимать от 3 до 24 часов.

Устранение повреждений проходит в рабочем непрерывном режиме. Работы не прекращаются и в ночное время. Отметим, всего компания обслуживает в Тюмени свыше 800 км тепловых сетей.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

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# тепловые сети , УСТЭК

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