87 повреждений устранили на тюменских теплосетях с начала года
87 повреждений на тюменских теплосетях устранили специалисты УСТЭК с начала 2021 года. В морозы температура теплоносителя достигает максимальных значений, превышая 100 градусов, тепловое расширение становится причиной инцидентов, сообщает администрация Тюмени.
21 бригада персонала УСТЭК и шесть бригад подрядных организаций поддерживают бесперебойность теплоснабжения. В случае порывов продолжительность ремонта зависит от способа прокладки трубопровода и его диаметра и может занимать от 3 до 24 часов.
Устранение повреждений проходит в рабочем непрерывном режиме. Работы не прекращаются и в ночное время. Отметим, всего компания обслуживает в Тюмени свыше 800 км тепловых сетей.