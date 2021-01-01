Воспитанники православной гимназии побывали в гостях у депутатов Тюменской гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Подарки от депутатов получили у "Ёлки желаний" воспитанники Тюменской православной гимназии. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий с учащимися гимназии побывал в городской думе в дни Святок.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил важную роль православия в жизни россиян. По его мнению, церковь не только учит людей милосердию, добру и нравственности, но и содействует единению нации, являясь одним из важнейших институтов гражданского общества.

"В эти святые дни мы вспоминаем Вифлеемское чудо, которое изменило ход человеческой истории и согревает с тех пор божественным теплом наши сердца", – обратился к гостям Евгений Заболотный. Он вручил митрополиту памятный адрес от депутатов со словами признательности за активную миссионерскую деятельность.

В ответном слове митрополит назвал правительство Тюменской области, администрацию города и депутатский корпус дружной командой. Благодаря такому сотрудничеству реставрируются храмы и религиозные святыни.

"Вы всегда отзывались на наши просьбы, поэтому у нас есть прекрасный Тобольский кремль, Абалакский монастырь и многие святыни. Все мы как единая команда стараемся быть помощниками друг другу", – подчеркнул митрополит.

Хор девочек православной гимназии исполнил святочные музыкальные и стихотворные произведения, после чего Евгений Заболотный, Дмитрий Осипов, Степан Киричук, Владимир Гороховцев и их коллега из регионального парламента Юрий Баранчук вручили гостям рождественские подарки.

В ходе рабочей встречи председателя думы и митрополита обсуждались вопросы развития волонтерской работы, помощи нуждающимся и воспитания подрастающего поколения в духе православных традиций.

Николай Ступников