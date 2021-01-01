Судьбу террористов из Нижневартовска решит военный суд

| Фото: Центральный окружной военный суд | Фото: Центральный окружной военный суд

Центральный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении участников международной террористической организации из Нижневартовска, 14 января обвинительное заключение утвердила прокуратура Югры, сообщает ведомство.

Следствие установило, что пятеро жителей Нижневартовска, являясь членами международной террористической организации "Исламское государство" оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности. Кроме того, у обвиняемых изъяты оружие и наркотические средства.

Их преступная деятельность была пресечена в апреле 2019 года, с тех пор они находятся под стражей.