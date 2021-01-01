В Тюменской области SMART-школа для сельских предпринимателей будет работать и в 2021 году

| Фото: скриншот видео организаторов SMART-школы | Фото: скриншот видео организаторов SMART-школы

SMART-школа для сельских предпринимателей продолжит свою работу и в 2021 году. Такое решение приняли организаторы по итогам первого образовательного интенсива, который прошел на Youtube-канале с 16 ноября по 15 декабря 2020 года.

Более 300 человек из Тюмени, Тюменской области, Астрахани, Приморского края, Москвы, Тверской области, ХМАО-Югры, ЯНАО стали ее учениками.

"2020 год не ограничится поддержкой сельского предпринимательства. Такая практика проведения школ, тренингов, семинаров будет и в 2021 году. Основное предназначение их - показать ошибки, которые допускают сельские предприниматели. В первую очередь следует обратить внимание на эффективность применения технологий, управление финансами, реализацию продукции", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Анализ работы Smart-школы показал, что для 79% учеников она дала новые полезные знакомства. 65% слушателей взяли на заметку идеи для бизнеса. Для 49% учеников – это канал для общения по отраслевой тематике.

Каждый слушатель школы сельского предпринимателя получил сертификат о повышении квалификации.

Анжела Лебедева