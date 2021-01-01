Губернатор Тюменской области раскрыл секрет лидерства региона по привлечению инвестиций

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В чем секрет безусловного лидерства Тюменской области по привлечению инвестиций и деловому климату, рассказал на Гайдаровском форуме 15 января губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выступил экспертом в дискуссии "Как перейти к бюджету развития регионов?".

Глава региона отметил, что в субъекте преобладает такой подход: при формировании системы мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций исходить не из самоцели создать особую экономическую зону или стать в чем-то первыми, а опираться на конкретные запросы инвесторов. Моор пояснил, что какого-то большого спроса от них на особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития не было.

"У нас большой набор своих инструментов поддержки, и налоговых, и в виде финансовых субсидий и, анализируя каждый проект, перебирая его на руках, ты понимаешь, что для инвестора эффективно, а что ему повредит. Нам хватало того инструментария, чтоб создавать комфортные условия для каждого и получать результаты. Но в последние годы и особенно сейчас я вижу большой спрос на индустриальные парки. У нас их всего два, но мы будем быстро двигаться вперед, используя в том числе федеральную поддержку по возврату затрат на инфраструктуру", - сообщил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что самыми востребованными являются уже готовые помещения, которые можно арендовать. Это касается малого и среднего бизнеса. Он пояснил коллегам из других регионов, что в Тюмени есть большой бывший завод ДСК-500, территория которого требует реновации и готова инфраструктурно стать большим индустриальным промышленным парком. Также в муниципалитетах, в том числе в Тобольске, есть много площадок, которые уже рассматриваются как потенциальные индустриальные парки.

"Выбираем то, что эффективно работает и то, что надо инвесторам. За пиаром не гонимся, но трепетно относимся к месту в федеральном инвестиционном рейтинге. В последние два года мы немного снижались, но не потому, что стали хуже работать, просто наши коллеги рванули вперед. Я не успокаиваю себя, меня не устраивает складывающая ситуация. Все заместители, ответственные за эти вопросы, сделали работу над ошибками, проконсультировались с предпринимателями по тем позициям, где у нас была отрицательная оценка, у нас есть план действий", - подчеркнул Александр Моор.

Дарья Казакова