В Тюмени построят спорткомплекс с бассейном

СК "Гагаринский" во ВКонтакте СК "Гагаринский" во ВКонтакте

Новый спортивный комплекс с 50-метровым плавательным бассейном и тренажерными залами построят в Тюмени в мкр Войновка. Инвестором выступает ООО "Аквафит".

Этой новостью директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков поделился в Instagram.

"Я и сам люблю спорт и всегда радуюсь, когда получается сделать спорт доступным и массовым. Строительство спорткомплекса сопровождает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". В начале 2020 года проект был признан масштабным и для его реализации был предоставлен в аренду земельный участок на улице Таллинской без проведения торгов", - рассказал он.

Как сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ООО "Аквафит" Елена Бабенко, в первом квартале 2021 года компания проведет ограждение участка и начнет земельные работы. В течение года будет идти работа по проектированию самого спортивного объекта. Строительство займет примерно три года. Общий объем инвестиций составит более 30 млн рублей.

Добавим, на счету ООО "Аквафит" есть возведение СК "Гагаринский" по ул. Макарова в Тюмени. Спорткомплекс в Войновке станет вторым.

Анжела Лебедева