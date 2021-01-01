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АО "Транснефть – Сибирь" в 2020 году повысило надежность системы магистральных нефтепроводов

Экономика, 19:16 15 января 2021

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" в 2020 году в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС).

В течение года на НПС выполнены работы по строительству новых объектов, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. В частности, введены в эксплуатацию 13 вертикальных стальных резервуаров, восемь автоматизированных систем управления технологическим процессом, 13 систем линейной телемеханики.

В целях автоматизации учета транспортируемой нефти выполнено техперевооружение девяти оперативных систем измерения качества нефти и трех блоков измерения качества нефти.

Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов специалисты заменили 183 единицы запорной арматуры с использованием электроприводов производства завода "ТОМЗЭЛ". Также в течение года на объектах выполнена замена 32 электродвигателей и 31 насосного агрегата, новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы", характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности. Своевременная модернизация и обновление позволило повысить промышленную и экологическую безопасность производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти.

В декабре 2020 года завершена комплексная реконструкция линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. В том числе, внедрены современные микропроцессорные системы автоматики и управления технологическими процессами, заменено основное и вспомогательное оборудование, технологические трубопроводы, инженерные системы, выработавшие ресурс.

В целях повышения надежности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию девять участков линейной части МН общей протяженностью 192 км, в том числе выполнена замена 5,6 км коррозионных участков трассы. Кроме того, на линейной части МН устранено почти 2 тыс. дефектов.

Для повышения энергоэффективности в 2020 году произведено техническое перевооружение тепловых сетей на ЛПДС "Урьевская" Нижневартовского УМН и ЛПДС "Исетское" Тюменского УМН. Также выполнен ремонт тепловых сетей на пяти производственных объектах, заменены два котла на НПС "Холмогоры" Ноябрьского УМН.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь", позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию и безопасность производственных объектов предприятия.

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# нефтепровод , Транснефть-Сибирь

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