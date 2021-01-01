  • 16 января 202116.01.2021суббота
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волейболистки уступили "Ленинградке"

Спорт, 12:56 16 января 2021

Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

В рамках домашнего тура чемпионата российской женской волейбольной молодежной лиги девушки из команды "Тюмень-Прибой" принимали питерскую "Ленинградку". Победа в напряженном противостоянии досталась гостьям, сообщает тюменская команда.

В равной борьбе стартовый сет остался за гостьями. Второй – уже за подопечными Ольги Ескиной. Упорным получился третий сет. В сложной концовке "Ленинградка" склонила чашу весов на свою сторону. В четвертом отрезке тюменки не оставили шансов своим оппонентам.

Пятый сет подарил настоящую волейбольную драматургию. Хозяйки повели – 4:0, затем уступали – 9:12, но настигли "Ленинградку". Но всё же победа в этом напряженном противостоянии досталась гостьям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 16.01.2021В Тюмени пройдет турнир по практической стрельбе action air
12:56 16.01.2021Тюменские волейболистки уступили "Ленинградке"
14:54 15.01.2021МФК "Тюмень" обыграл соперников из Ухты
14:21 15.01.2021Волейболистки Тюменской области поспорят за выход в финал первенства России