Тюменские волейболистки уступили "Ленинградке"

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» во ВКонтакте

В рамках домашнего тура чемпионата российской женской волейбольной молодежной лиги девушки из команды "Тюмень-Прибой" принимали питерскую "Ленинградку". Победа в напряженном противостоянии досталась гостьям, сообщает тюменская команда.

В равной борьбе стартовый сет остался за гостьями. Второй – уже за подопечными Ольги Ескиной. Упорным получился третий сет. В сложной концовке "Ленинградка" склонила чашу весов на свою сторону. В четвертом отрезке тюменки не оставили шансов своим оппонентам.

Пятый сет подарил настоящую волейбольную драматургию. Хозяйки повели – 4:0, затем уступали – 9:12, но настигли "Ленинградку". Но всё же победа в этом напряженном противостоянии досталась гостьям.